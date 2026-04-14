NPT再検討会議を前に被爆者団体らが核兵器の非人道性を訴えるよう政府に要請しました。14日午後、外務省を訪れたのは、日本被団協やピースボートなど9団体です。今月27日から始まるNPT＝核拡散防止条約再検討会議での最終文書の採択に向け、日本政府へ要請文を提出しました。核兵器の非人道性を訴えることや核保有国も巻き込んだ軍備管理と軍縮に向けた対話の実施などを求めています。■日本被団協田中熙巳 代表委員