4月14日、新潟市の春の風物詩『萬代橋チューリップフェスティバル』が始まりました。かわいらしいチューリップが景色に彩りを添え、見る人たちを楽しませています。 【吉田優アナウンサー】 「風に揺れる色鮮やかなチューリップ。この愛らしいチューリップと新潟市のシンボルで風情ある萬代橋のコラボレーションを楽しむことができます」 新潟市中央区の萬代橋で4月14日に始まった『萬代橋