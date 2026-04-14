京都府南丹市で発見された「子どもとみられる小柄な遺体」は、行方不明になっている11歳の安達結希さんであることが捜査関係者への取材でわかりました。警察は「今すぐに事件性があるとは言えない」としています。最新の状況について、警察署前から中継でお伝えします。（「Nスタ」4月14日午後7時前の放送より）【地図で見る】かばん・靴・遺体それぞれが見つかった位置関係と日付刃物による刺し傷、切り傷なし高柳光希キャスター