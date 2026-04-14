HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第8話にて、未経験のSAKURA（飛咲来・15歳）が、シビアなダンスコーチから称賛を受けた。【映像】絶賛された可愛すぎる15歳練習生の妖艶なダンス（実際の映像）1万4000人の中から選ばれ、最終審査前のロサンゼルスでの合宿に臨んでいる候補生3人。最年少のSAKURAは歌もダンスも未経験で、オーディションにも初参加の高校生。ダンスレッスンをする環