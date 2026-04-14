京都府南丹市で子どもとみられる遺体が見つかった件について、元大阪府警刑事の中島正純さんに話を聞きます。■これまでの経緯・位置関係改めて情報を整理します。事件か事故かはまだ分かっていないのですが、南丹市では先月23日から安達結希くんが行方不明になっています。捜索が続く中、13日、市内の山林で子どもとみられる遺体が見つかりました。死後かなりの日数がたっているとみられています。また、遺体が着ていた服なんです