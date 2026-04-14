サンマの資源確保のため、漁獲枠などについて話し合う国際会議が、14日から大阪で始まりました。これは、NPFC＝北太平洋漁業委員会の会議で、日本のほか中国やアメリカ、ロシアなど9つの国と地域が参加しています。水産庁によりますと、サンマの漁獲量は近年、海洋環境の変化などで低い水準が続いています。将来にわたって漁獲量を維持するため、日本は今回の会合で、サンマのことしの漁獲枠を現在の20万2500トンから1割減らした18