鹿児島は県本土を中心に雨の日が続いていますが、「雨後の筍」という言葉通り、タケノコが今、収穫の最盛期を迎えています。 雨の薩摩川内市東郷町。土から顔を出したのは… 今が旬のタケノコです。 早送りで見てみると、ぐんぐん大きくなり、3日間でおよそ1メートル成長していました。 「わー大きい」 （萩原忠さん）「雨が降ったら楽しみ。あちこち出るから、大きいのが」 タケノコは、雨が降り、土が湿