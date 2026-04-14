【モデルプレス＝2026/04/14】GENERATIONSの数原龍友が4月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。幼少期の写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】LDHイケメン「同じポーズすぎる」現在＆幼少期◆数原龍友、幼少期ショット公開数原は肩が上がっている海辺での写真と正装で姿勢よく写っている幼少期の写真を比較。「緊張したら肩が上がるのは子供の頃からの癖だったみたいです」と昔から変わらぬポーズでの写真を披露した。◆