3人組ロックバンド「Saucy Dog（サウシードッグ）」の石原慎也（Vo／Gt）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」（毎週火曜 23:08頃〜）。4月7日（火）の放送では、「就職して1年経ったが、今の美容室を辞めるべきか悩んでいる」というリスナーと直接電話をつなぎ、アドバイスを送りました。パーソナリティの石原慎也（Saucy Dog）石原：生徒のみんなの「普通」を受け止める「Saucy LOCKS!