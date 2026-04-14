お笑いコンビ「ナイツ」土屋伸之（４７）が１４日までに自身のインスタグラムを更新し、美大生になった姿を公開した。「美大受験のこと今日で一切のシークレットは解除しました」と書き出した土屋。「＃日本大学藝術学部美術学科」とハッシュタグを付けて進学先を公開し、「新入生歓迎式」の立て看板の横に立ったショットをアップ。「たくさんのあたたかいお言葉に感謝して勉強頑張ります」と新たな想いをつづった。土屋はさら