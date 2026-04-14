株式会社タカラトミーは、液晶画面の中のキャラクターと直接触れ合っているかのように遊べる、“ぷに触感”液晶トイ「ぷにコミュ」を新たに展開する。第１弾として“ぷにっ”としたサンリオキャラクターズとコラボレーションした「ぷにコミュ」(全４種：ハローキティのぷにるんず・クロミのぷにるんず・シナモロールのぷにるんず・ポムポムプリンのぷにるんず）を希望小売価格各３３００円（税込)で、６月下旬から全国の玩具