◆パ・リーグソフトバンク―楽天（１４日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクのカーター・スチュワート投手が、４回２／３を３失点で降板した。自身初の開幕３連勝を狙った先発マウンドだった。初回は２四球を与えながら無失点に抑え、２、３回も走者を許しながら粘りの投球を披露。４回は１死三塁から中島の二ゴロの間に１点を失ったが、その裏に味方が２点を奪って逆転に成功した。試合の主導権を握ったかに思われた５