納豆を包んで焼いたり揚げたり 栄養満点でヘルシーな納豆。ご飯にかけて食べる人が大多数かと思いますが、油揚げと組み合わせると絶品だってご存知ですか？納豆を油揚げに包んで焼いたり揚げたり。納豆のネバネバと油揚げのサクサクがなんとも絶妙で、納豆好きにはたまらない1品。居酒屋風メニューでお酒も進みますよ〜！ 納豆の包み焼き味噌納豆の和風ピザサクサク揚げ納豆味噌チーズの巾着納豆キムチ そのまま食べてもおいし