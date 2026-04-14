アサヒビール株式会社は１４日、「アサヒスーパードライがんばれ！阪神タイガース缶」と「アサヒ生ビール阪神タイガース缶」を２８日から近畿圏を中心としたエリアで数量限定発売すると発表した。「アサヒスーパードライ」のパッケージには球団ロゴがデザインされ、「アサヒ生ビール」には球団ロゴに加え、今年の阪神タイガースのチームスローガン「熱覇」がデザインされている。阪神タイガースのオフィシャルスポンサー