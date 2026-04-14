◇プロ野球パ・リーグ日本ハムｰロッテ(14日、ZOZOマリン)日本ハムの清宮幸太郎選手が今季6度目のエラーとなってしまいました。3点リードの7回、先頭打者のポランコ選手の打球はライト線へ。ボールは清宮選手のグラブに当たり前へ転がります。処理に手間取り1塁送球できずエラーとなりました。6個のエラーは両リーグでも最多となっています。