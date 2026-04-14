◆プロ野球セ・リーグ 阪神-巨人(14日、甲子園球場)巨人先発の則本昂大投手が勝ち投手の権利を得て6回無失点でマウンドをおりました。今季2度目の先発登板となった則本投手。初回を三者凡退におさえる上々の立ち上がりを見せると、2点の援護をもらった2回は2死から6番・木浪聖也選手に四球を与え、7番・前川右京選手にセンター前ヒットを許し、1、2塁のピンチを招きます。それでも後続をおさえ無失点で切り抜けると、則本投手はさ