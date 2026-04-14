株式会社ブリヂストンは、米国コロラドスプリングスで2026年4月13日から16日にかけて開催されている宇宙関連シンポジウム「第41回Space Symposium」に、月面探査車用タイヤ（弾性車輪）を出展しています。展示はJAXAが運営する「Japanese Space Industry」ブースで行われており、同社の出展は2024年から3年連続です。今回展示されているのは、中小型月面探査車向けタイヤのコンセプトモデルです。月面探査車を模したモビリティに装