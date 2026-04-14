サンマなどの国際的な資源管理を話し合う北太平洋漁業委員会（ＮＰＦＣ）の年次会合が１４日、大阪市で開幕した。資源量が低水準にあることから、日本はサンマの漁獲枠を１０％削減することを目指すが、漁獲量の多い中国などと合意できるかが焦点となる。会合は１７日まで。ＮＰＦＣには日本のほかロシア、中国、韓国、台湾、米国など、計９か国・地域が加盟している。鈴木農相は１４日の閣議後記者会見で「適切な資源管理措置