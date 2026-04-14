「中日−広島」（１４日、豊橋市民球場）広島の森下暢仁投手が４回７安打４失点で降板となった。初回に無死満塁のピンチを招くと、ボスラーの右犠飛、花田の適時二塁打、サノーの２点適時打で一挙４点を失う厳しいスタートを切った。三、四回も本来の投球とはいかず、得点圏に走者を背負うも何とか無失点。四回の攻撃で代打を送られ、マウンドを降りることとなった。昨季は２２試合に先発し、４イニング以下で降板したの