4月14日、千葉ジェッツは、関谷間が帰国し、2025－26シーズンのトップチームに練習生として加入することを発表した。 東京都出身で現在19歳の関谷は、184センチ81キロのポイントガード兼シューティングガード。優れたフィジカルと、ダンクも叩き込める高い身体能力が魅力のプレーヤーだ。2023－25シーズンにかけて千葉ジェッツU18に所属しつつ、ユース