“花冷え”という言葉が似合う、少し肌寒く桜吹雪が舞う鎌倉の夜。『原 由子 45th Anniversary Live「京都・鎌倉物語2026」』の最終公演が幕を開けた。 （関連：【画像あり】原 由子、春の鎌倉に広がる歌の旅路ソロ45周年の歴史を刻んだ夜） ヴィヴァルディの「春」などこの季節にぴったりの穏やかなクラシックの名曲が流れる中、客電が消えると会場の鎌倉芸術館大ホールが一気に熱気に包まれる。8人のバンドメンバ&