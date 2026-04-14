女子プロゴルファーの菅沼菜々（26）は4月9日、Instagramを更新。オフショットを公開した。 菅沼は、10日に開幕した今季国内女子ツアー第6戦「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」に参戦中。「好きが止まらない」と題して公開したのは、同じくプロゴルファーの神谷そら（22）が写る大きなパネルと並んだ自身の写真だ。 【画像】小祝さくら、ハワイの海で「とても楽しかった」！先輩ゴル