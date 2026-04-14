ブライトンに所属するオランダ代表GKバルト・フェルブルッヘンは、今夏新天地に移籍する可能性があるようだ。13日、ドイツメディア『スカイ』が報じている。現在23歳のフェルブルッヘンは、2023年夏にアンデルレヒトからブライトンに完全移籍で加入。移籍初年度はGKジェイソン・スティールとの併用が続いたが、昨シーズンから正守護神の座を確固たるものにすると、現在はプレミアリーグで68試合連続スタメン出場を継続中。また