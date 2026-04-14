ウェルディッシュ [東証Ｓ] が4月14日大引け後(19:57)に決算を発表。26年8月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の連結経常利益は1400万円となり、通期計画の2億7000万円に対する進捗率は5.2％となった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-8月期(下期)の連結経常利益は2億5600万円の黒字に浮上する計算になる。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(2Q)の連結経常利益は200万円の黒