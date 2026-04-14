広島市内の飲食店で、女性のスカートにスマートフォンを差し入れ盗撮しようとしたとして、略式起訴された廿日市署の40代の男性巡査に対し、広島簡裁は、罰金30万円の略式命令としました。県警は男性巡査を減給3か月の懲戒処分にしています。【2026年4月14日 放送】