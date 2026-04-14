4月14日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■新設―――――――――――――― ロゴスホールディングス [東証Ｇ]決算月【5月】4/14発表 毎年5月末時点で200株以上を保有する株主を対象に、優待原資1000万円を対象株主数で按分した電子ギフトを贈呈する。25年11月末時点の株主数で算定した場合、1人あたり1万30