県庁の敷地内にあるケヤキの大きな枝が折れたことを受け、広島県は再発防止対策として樹木の伐採や枝打ちを始めました。県は、14日朝から県庁の敷地内にある樹木の伐採や枝打ちを始めました。7日、県庁本館南側にある「県庁の森」でケヤキの大きな枝が折れました。原因は強風とみられていましたが、樹木医による調査で折れた枝が腐っていたことが分かっています。さらに、県庁の敷地内で幹や枝が腐っていて、危険性が高いと