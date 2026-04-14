2025年に出版されたコミック「いしぶみ」は、広島テレビが制作した原爆ドキュメンタリーが原作となっています。今回、日本漫画家協会賞の大賞を受賞しました。「漫画いしぶみ」は、被爆80年を機に2025年出版されました。原作は、広島テレビが2度映像化したドキュメンタリー「碑」です。1945年8月6日、旧制広島二中、今の観音高校の1年生320人あまりが被爆して亡くなるまでを、遺族の証言などをもとにたどりました