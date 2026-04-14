2026年4月29日（水）25時35分〜26時05分 日本テレビにて放送の深夜単発ドラマ「AIに話しすぎた男」。本日、ティザー映像を公開！ティザー映像：https://youtu.be/-JGJSCBLvnI ティザー映像では、友人に教えてもらった最新AI「MIRA」を使い、軽い気持ちで対話を始めた主人公・相内亮佑（砂田将宏）が、過去のデータを元にAIによって次第に翻弄されていく様を描いている。仕事も順調、友人にも恵まれ、恋人とも結婚間近という順