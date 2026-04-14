2026年4月12日、韓国メディア・韓経ビジネスは「薬局が韓国を訪れた外国人観光客の必須コースとなった」と伝えた。ソウル・明洞（ミョンドン）は、コスメやアパレルショップがひしめく繁華街だが、1ブロックに3〜4軒の薬局が密集し、外国人が熱心に商品を見ている。最寄りの地下鉄・乙支路入口駅で地上に出ると、まず薬局が目に飛び込んでくる。観光の出発地点から薬局が存在する風景は、外国人観光客の間で韓国の医薬品需要がどれ