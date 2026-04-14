4月13日に放送されたNHKの旅番組『鶴瓶の家族に乾杯』に女優の白石聖が登場し、その“まじめすぎる”素顔が注目を集めている。白石は、大河ドラマ『豊臣兄弟!』に主人公・小一郎（仲野太賀）の恋人である直役で出演していた。番組は、豊臣兄弟の出生地である、愛知県名古屋市の中村区からロケがスタートした。白石と初対面の笑福亭鶴瓶は「いいドラマに抜擢されたよね。（運を）持ってんねんで」と、大河ドラマで大役を射止