4月14日までに、女優の奥菜恵がInstagramを更新。近影を公開し、その姿が話題となっている。奥菜は、《WEB LEON公開しました》と題し、ライフスタイル＆ファッション誌「LEON」のグラビア連載『美しい人』に登場したことを報告。撮影時の衣装に身を包んだショットを添えた。「添えられた写真には、足を組みソファに座る奥菜さんが写っています。肩に黒のファーがついた、ボリュームのあるシースルードレスに、スカート部分には