7人組アーティストグループ・XGが、現在開催中の自身2度目となるワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』の東京公演（国立代々木競技場 第一体育館）を10日、11日、12日の3日間にわたり開催し、2月6日からスタートした8都市16公演の日本ツアーを完遂させた。【写真】ハイレベルなパフォーマンスで魅了！XG、代々木第一体育館公演の模様同ツアーは、横浜・Kアリーナでの3公演を皮切りにスタートし、大阪、名古屋、福井、仙台