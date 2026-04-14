◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年4月14日甲子園）阪神の才木浩人投手（27）は6回7安打2失点で降板し、開幕から3連勝はならなかった。2回に大城、増田陸に連続適時打を浴びて2点を献上。ただ、3回以降は立ち直り、追加点は許さなかった。6回を投げ切り、ベンチでヘルメットをかぶって打席に備えるやる気を見せたが、リードされている試合展開もあって6回の打席で代打を送られた。前回7日のヤクルト戦では2度の5者連続を