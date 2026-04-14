ホルムズ海峡が事実上封鎖される中、オマーン・マスカットの港に停泊するタンカー＝3月（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】国際エネルギー機関（IEA）は14日公表した石油市場に関する月次報告書で、3月の世界の石油供給量が前月に比べ約1割減少し、日量9700万バレルになったと分析した。エネルギー輸送の要衝であるホルムズ海峡が事実上封鎖され「史上最大の供給混乱が生じた」と指摘した。報告書によると、ホルムズ海峡を