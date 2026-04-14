京都・南丹市の山林で13日に見つかった遺体が、3月23日から行方不明になっている小学生の安達結希さん（11）と確認された。フジテレビの上法玄解説委員に聞いていく。急がれる死因の特定遺体が安達さんと確認された。大変痛ましい結果となったが、どういった点から身元の特定につながったのか。フジテレビ・上法玄解説委員：まずDNA鑑定と、きょう司法解剖が行われましたので、歯型の照合、こうした複合的な要素から、ご遺体の身元