新生活が始まる春は、ワードローブも更新したくなる季節。おしゃれなバッグをお手頃プライスで新調したい人は、【しまむら】をチェックするといいかも。豊富なラインナップから、いろいろなコーデに合わせやすく、高見えするデザインのものが見つかります。今回は、ひとくせあるショルダーやきれいめトートバッグなど、日常使いにぴったりのおすすめアイテムを厳選してご紹介。 くしゅっとした持ち