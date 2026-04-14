女優・小西真奈美が13日、自身のインスタグラムを更新。大自然に包まれたショットを投稿し、反響を呼んでいる。 【写真】47歳とは思えないすべてを包み込むような純白コーデの妖精 6日の投稿で「屋久島での撮影part1.」と題して写真を公開。小西は「決して観光では行けないような場所での 素敵な撮影days。」と記していたが、この日は「屋久島での撮影part1. オフショット」のタイトルで神秘的な景色に包まれた姿を