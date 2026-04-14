◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）“新世代”が偉大な先人たちに肩を並べた。上原佑調教師は皐月賞にグリーンエナジー（父スワーヴリチャード）、ライヒスアドラー（父シスキン）、フォルテアンジェロ（父フィエールマン）の３歳牡馬３頭を送り出す。フルゲートが１８頭になった９０年以降で３頭出しは７人目。近年では２２年の友道康夫、２４年の矢作芳人とビッグネームが名を連ねる。「た