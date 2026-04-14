カズレーザーとお笑いコンビ「ニューヨーク」がＭＣを務めるフジテレビ系「超調査チューズデイ気になる答え今夜出します」（火曜・午後７時）が１４日、放送された。生放送で視聴者が今、一番知りたいホットな話題を番組ならではの切り口で“超調査”する同番組。放送３回目の今回のテーマは「生放送で再会できるか？芸能人が過去好きだった人５連発」と題し、「ザ・ドリフターズ」加藤茶の妻でタレントの加藤綾菜、元Ｎ