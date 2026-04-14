歌手の華原朋美（５１）が１４日までにＳＮＳを更新。ＵＳＪでの親子ショット公開にファンはほっこりだ。自身のインスタグラムに「子供がずっとずっと行きたかったＵＳＪ」とつづり、ＵＳＪの大きな地球のモニュメントの前で卒園したばかりの長男とのツーショットを公開。「わくわくしながら行ってきました約束していたからやっと叶えてあげられて良かったです帰りにスキップしてくれた可愛い息子の姿は忘れません最高に