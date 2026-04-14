「インスタ映え」「サブスク」「テレワーク」「生成AI」――。この10年を表すビジネストレンドワードは、単なる流行語ではない。企業が何を売り出し、生活者が何に憧れ、何を求めてきたのかを映し出す、いわば“価値観の記録”のようなものだ。取材を進めると、日本社会の関心が「どう見られるか」から「どう損せず生き残るか」へと移り変わってきた実態が見えてきた。 今につながるSNSブームが本格