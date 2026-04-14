ロイター通信など複数の欧米メディアは１４日、米国とイランの戦闘終結に向けた２回目の協議が今週末にも行われる可能性があると報じた。１１〜１２日の会談が物別れに終わり、米海軍がホルムズ海峡の封鎖を開始するなど緊張が高まっている一方、水面下では協議継続に向けた動きが進んでいる。（ワシントン池田慶太、国際部吉形祐司）ロイターによると、米イラン双方に対し、仲介国パキスタンが前回と同じ同国イスラマバー