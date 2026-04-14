ボートレース戸田の「G3サントリー杯」が14日に開幕した。初日、乗りっぷりが光っていた一人が上條嘉嗣（36＝大阪）だ。初日は3号艇の8R1回走り。3コースからスタートはコンマ20の4番手。スリットはほぼ横一線となったが、1マークは角度良くツケマイを敢行。鮮やかに決まった。「エンジンをもらった時が伸び型みたいな感じだったんですけど、最近伸び型の感じで結果が出ていなかったのでペラは大きく叩きました。1マークの