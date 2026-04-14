ワンコが真剣にじーっと見つめる先には...？ 子犬が興味を持った可愛すぎる小さなおともだちとの２ショットが、とてもほんわかさせられる光景で話題となりました。この様子が投稿されると、「気になるのね」「可愛すぎ」とたくさんのコメントが寄せられ、投稿は記事執筆時点で1.2万回表示されることとなりました。 【動画：回し車で爆走するハムスター→犬が興味津々で見つめて…まるで人の子どものような『愛