ゆめタウンなどを展開する「イズミ」が、2025年度の決算を発表しました。スーパーの買収効果などで「増収増益」です。イズミが発表した2025年度の決算。売上高を含む営業収益は、5693億円あまりで、前の年度を8.6％上回り、過去最高となりました。主な要因として2024年2月に受けた、ランサムウェアと呼ばれるシステム攻撃による商品供給の停滞からの早期回復や、九州で展開するスーパーの「サニӦ