ミラノ・コルティナオリンピックを最後に現役を引退したスノーボードの竹内智香さんが横田知事を訪問しました。竹内さんは競技生活を支えてくれた広島の企業や県民に感謝を伝えるため、広島を訪れました。銀メダルを獲得するなど、冬のオリンピックに7大会連続で出場。今シーズンで引退した竹内さんに横田知事は「広島の子どもたちにスポーツを通して、人生を考えるきっかけ作りをお願いします」■竹