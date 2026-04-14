卓球の世界選手権団体戦（２８日開幕、ロンドン）に臨む日本代表が１４日、都内で事前合宿を公開した。５大会連続で銀メダルの日本女子の“切り札”となりうるのは、世界ランク１５位でカット主戦型の橋本帆乃香（デンソー）だ。１９年の個人戦で銅メダルを獲得しているが、団体戦は初めて。２７歳は「最年長なので、チームをまとめながらも、初めての団体戦。自分自身、試合に出るときは挑戦する気持ちで戦いたいと思います」と