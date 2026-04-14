◇パ・リーグオリックス―西武（2026年4月14日京セラドーム）今季初登板初先発に臨んだオリックス・曽谷が、5回89球を投げ、5安打1失点と力投。今季初勝利の権利を得てマウンドを降りた。「なんとか試合をつくることはできましたが、チームが得点した直後に失点してしまったところは課題です。カード頭の先発を任せてもらっていたので、もう少し長いイニングを投げられるようなピッチングがしたかったです」初回から最