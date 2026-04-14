4月15日（水）の近畿地方は、断続的に雨。特に夕方から夜の帰り道には、傘が必要になりそうです。 南海上をのびる停滞前線の上に発生した低気圧が、南岸を進み近畿地方に近づくでしょう。この影響で、水曜は広い範囲で雨が降ったりやんだりで、本降りとなる時間もありそうです。特に午後を中心に傘の出番が増えそうで、出かけるときに降っていなくても雨具を忘れないようにお気を付けください。 夜の間も気温はあまり下が